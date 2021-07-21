Иркутск, 21 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 июля 2021 года составила 8,4 млн. рублей. Такие данные 21 июля приводит территориальный орган государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Уточняется при этом, что основная часть задолженности сложилась в сфере образования (96,6%).

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 54 человека. В расчете на одного работника приходится 155,1 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты в среднем по области составила 13,2 месяцев. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в Иркутской области составляла 8,1 млн. рублей (на 2,4% больше по сравнению с маем 2021 года).

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