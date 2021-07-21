Токио, 21 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Аккредитацию главы Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио отозвал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Отмечается, что 22 июля CAS рассмотрит апелляцию Агапитова, которая была подана в выездное отделение суда в Токио.

16 июля МОК отозвал аккредитацию Агапитова с формулировкой о том, что чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».

Напомним, 29 июня Агапитов стал исполняющим обязанности президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) в связи с временным уходом с этого поста Хасана Аккуса, которого обвинили в сокрытии нарушений антидопинговых правил.