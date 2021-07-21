Уфа, 21 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Стенд Башкирии впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Об этом 21 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«От нашей республики на МАКС-2021 работают Кумертауское авиационное производственное предприятие, Уфимское приборостроительное производственное объединение, «ОДК-УМПО», предприятия «Техпромсервис», «Двигатели для авиации», «Уфа механика», региональное отделение Федерации космонавтики России и наш вуз УГАТУ», — сообщил он.

Он отметил, что раньше отдельные предприятия региона участвовали на этом международном авиационно-космическом салоне, но в этом году в первый раз они участвуют объединенно.

«Главная задача — показать наши возможности и наш потенциал в авиационно-космическом направлении. А возможности и потенциал у нас солидные, с большими традициями и перспективами», — сообщил глава региона.