Львов, Украина, 21 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Работники Службы безопасности международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта сумку, в которой может находиться бомба. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Emran Kassim Аэропорт

В данный момент идёт эвакуация работников аэропорта и пассажиров, полицейские обследуют помещения и прилегающую к аэропорту территорию.

Напомним, ранее в Киеве ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщений об их минировании.