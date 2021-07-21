Зерноградский район, Ростовская область, 21 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Зерноградском районе на волю выпустили две сотни куропаток. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

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Манычский производственный опытный охотничий участок пополнился 200 особями, выпущенными в природную среду обитания. Птиц подкармливать не будут, так как они менее прихотливы и быстро адаптируются к естественным условиям.

Пополнение донской фауны происходит регулярно в целях сохранения биоразнообразия и увеличения численности особей.