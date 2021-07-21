Чанша, Китай, 21 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Хунань в центральном Китае приблизился к 2,17 трлн юаней (около $334,8 млрд) за первую половину года, увеличившись в годовом исчислении на 11,7%, сообщает агентство Синьхуа.

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В связи с последствиями эпидемии COVID-19 региональный продукт провинции в первой половине 2020 года незначительно вырос на 1,3% в годовом исчислении. Однако, благодаря быстрому экономическому восстановлению, средний уровень роста ВРП Хунани за аналогичный период последних двух лет достиг 6,4%, сообщило провинциальное бюро статистики.

В 2021 году Хунань стремилась достичь роста ВРП на уровне более чем на 7%, говорится в отчете о работе правительства провинции, представленном на ежегодной сессии собраний народных представителей, состоявшейся в январе.