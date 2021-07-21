Саратов, 21 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали десять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 21 июля 1594 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и шесть женщин в возрасте от 48 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 21 июля зарегистрировали 70 592 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 66 098 человек, за сутки — 221 пациент.

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