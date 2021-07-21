Душанбе, 21 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года общая численность пенсионеров в Таджикистане составила 744,8 тыс. человек, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава агентства социального страхования и пенсии Таджикистана Дилмурод Давлатзода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По его словам, в первой половине 2021 года доходная часть бюджета социального страхования составила 1,67 млрд сомони ($146,4 млн), что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На долю лиц с инвалидностью приходится 21,1% от общей численности пенсионеров в Таджикистане. Давлатзода отметил, что ежемесячно на выплату пенсий требуется 247 млн сомони ($21,65 млн).

Средний размер пенсии в республике составляет 318 сомони ($28). Пенсионеры без трудового стажа получают 187 сомони ($16,4).