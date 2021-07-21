Куала-Лумпур, 21 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Ряд индонезийских граждан, проживающих в Малайзии, были задержаны силами безопасности за нарушение протоколов здравоохранения во время праздника Курбан-байрам, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По данным сил безопасности Малайзии, граждане Индонезии нарушили постановление, собравшись группой после молитвы.

Правительство Малайзии запретило массовые мероприятия во время праздника Курбан-байрам. Власти Малайзии ввели карантин 1 июня. Карантин продлили до 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о шести новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.