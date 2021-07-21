Черкесск, 21 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии привились от коронавируса 80 576 жителей республики. По плану необходимо привить 60% взрослого населения или 216 016 жителей региона. В настоящее время план выполнен на 37%, сообщили 21 июля в республиканском оперативном штабе.

Yarregion.ru Вакцинация

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Оба компонента вакцины получили 60 586 человек. Ежедневно на прививочные пункты приходят от 800 до тысячи граждан. Всего создано 13 стационарных пунктов вакцинации и сформировано 25 мобильных бригад.

Недостатка в вакцине нет, отметили в оперштабе. На днях в Карачаево-Черкесию поступило еще 5250 доз «Спутника V». Всего жителям республики доступны три вакцины: «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».