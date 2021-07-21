Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ростовской области с января по июнь 2021 года зарегистрировано восемь случаев заболевания бешенством у животных. Вирус выявлен у собак, лисы, кошек и шакала, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Hannibal Poenaru Кошка

За истекшие период к медикам обратились 6 049 человек. Из них 55 жителей Дона пострадали от укусов диких животных, 3 972 человека — от укусов собак.

В апреле установлен случай заболевания гидрофобией после укуса бездомной кошки. Житель Октябрьского сельского района отказался от прививки против бешенства, что привело к трагедии.