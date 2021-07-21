Чита, 21 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Экстренное предупреждение на 21−22 июля передало территориальное ГУ МЧС РФ.

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Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 июля и в течение суток 22 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

После выпадения осадков на большинстве рек возможен рост уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Забайкалье демонстрировала 15 июля.

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