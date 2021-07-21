Казань, 21 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 48 носителей коронавируса. Накануне заболели 50 человек. С начала пандемии по состоянию на 21 июля подтверждено 23 413 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 20 859 ковид-пациентов, скончались за всё время 583 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению шесть человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализация за сутки потребовалась 15 заболевшим, 33 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 30 носителей вируса, трое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 23 704 до 6 030 240 случаев.

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