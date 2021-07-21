Берлин, 21 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Во время дорожных испытаний был сфотографирован электрифицированный кроссовер BMW X8 M45e. Снимки размещены на портале Motor.es.

Motor.es Новый BMW X8

Испытания проходили в южной Европе. На фотографиях можно заметить надпись Hybrid Test Vehicle на панелях передних дверей модели, то есть на снимках показали подключаемый гибридный автомобиль.

Под капотом новинки будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из двух двигателей. Первый — это шестицилиндровый бензиновый мотор, а второй — электромотор. Общая мощность «движков» будет достигать 500 «лошадей».

Отмечается, что 48-вольтовая легкая гибридная технология (MHEV) модели предназначена для максимального сокращения выбросов.

BMW планирует представить новый X8 M45e летом следующего года. Продажи будут объявлены вскоре после дебюта модели.

Ранее немецкий автопроизводитель BMW проводил испытания нового кроссовера BMW X8 M Hybrid 2023 года на трассе Нюрбургринг.

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