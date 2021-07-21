Волгоград, 21 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности задержали оперативники в Волгограде. Организатором подпольного казино считают 44-летнего жителя Саратова, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Игровой клуб

По данным следствия, работа нелегального клуба началась в мае 2021 года. Для этих целей оборудовали нежилое помещение на улице Шурухина в Волгограде. Лидер преступной группы, житель Саратова, распределил роли сообщников криминального бизнеса: один отвечал за общее руководство деятельностью нелегального заведения, семь человек работали администраторами зала, 35-летний саратовец предоставлял юридические и технические консультации, ещё двое жителей Волгоградской области обеспечивали настройку оборудования. Вход в игровой клуб был свободным, клиентам предлагали и бесплатные безалкогольные напитки.

В игровом клубе и по местам жительства 12 подозреваемых, в том числе в Саратове, проведены обыски. Изъяты 30 игровых терминалов, сотовые телефоны, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.

Возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантов избирается мера пресечения.