Москва, 21 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту нападения в Ленинградской области на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 18 июля семилетний сын Пьехи и его бывшей жены Натальи Горчаковой повредил надувной бассейн живущей в соседнем коттедже семьи Безбородовых, из-за чего мать троих детей Ирина Безбородова устроила скандал и, по версии пострадавшей стороны, схватила ребенка за руку и швырнула его на землю. За мальчика заступилась его бабушка — бывшая тёща певца, которой также досталось от разгневанной женщины.

В результате у ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Мальчик находится в больнице. У бабушки диагностирована травма руки. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области проводится проверка.

«Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СК РФ. — Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль».