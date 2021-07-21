Пекин, 21 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Информация о погибших или пострадавших при наводнении иностранцах не поступала к руководству КНР. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 21 июля на брифинге, комментируя паводки в центральной провинции Хэнань.

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«К настоящему времени мы не получали информации об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших в провинции Хэнань», — сказал Чжао.

Дипломат добавил, что отношение китайских властей к иностранцам такое же, как и к населению КНР. Правительство ставит на первое место безопасность человеческих жизней и сохранность имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди спровоцировали паводки в провинции Хэнань. В центральном городе Чжэнчжоу 12 человек погибли из-за затопления метро. На водохранилище Гоцзяцзю разрушилась плотина, власти ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

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