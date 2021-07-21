Токио, 21 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен. Такое решение 21 июля принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Олимпийские кольца

Ранее на проведение Олимпиады-2032 претендовали Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), немецкий регион Рейн-Рур, а также китайские города Чэнду и Чунцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава МОК Томас Бах заявил, что Брисбен утверждён в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года.