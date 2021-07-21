Ярославль, 21 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Жители Ярославля раскритиковали клумбу, посвящённую предприятиям города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению жителей, названия предприятий размещены на конструкциях, которые напоминают надгробия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Клумба, не понравившаяся ярославцам

«Сегодня при входе в Юбилейный парк со стороны проспекта Октября обнаружила такой вот коллективный могильник, подпираемый старыми шинами. Цель установки была, наверняка, самая благостно-патриотическая, но кто решил, что она должна быть реализована именно в Юбилейном парке? Муниципалы заранее проинформировали об очередном улучшении парка в 2021 году — хотя заасфальтировать существующие тропы-дорожки было бы вполне достаточно. Но начали улучшайзинг с такой вот красотищи», — написала в социальных сетях одна из жительниц города.

Фотографии быстро разошлись по социальным сетям и СМИ. Уже на следующий день о «могильнике» на общегородском совещании заговорил мэр Владимир Волков. Как выяснилось, клумбу сделало общественное движение «Ярославль — 2000». Мэр обратился к руководителю движения Галине Никитиной.

«Галина Трофимовна, вы не первый год работаете, много отдали позитивной энергии на обустройство, благоустройство городской среды. Огромная просьба на будущее хотя бы момент задумки рассказывать заранее. Потому что мы уже по факту увидели, что было сделано. И по поводу дизайна, конечно, сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Если бы мы заранее показали, рассказали… Вы говорите, не стесняйтесь, что есть такая-то задумка», — сказал Владимир Волков.

Композиция должна отображать присвоение Ярославлю статуса «город трудовой доблести». В мэрии пообещали изменить внешний вид цветочной композиции.

«После неоднозначных отзывов горожан, использованные в композиции покрышки и таблички с названиями промышленных предприятий, были убраны. Стилевое решение клумбы немного будет доработано», — сообщили в пресс-службе мэрии 21 июля.

Завершить работу власти обещают за неделю.