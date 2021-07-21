Москва, 21 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Иск партии «Яблоко» к ЦИК РФ является не только абсурдным, но и безответственным. Об этом в ходе заседания ЦИК заявила глава комитета Элла Памфилова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Элла Памфилова

«Партия «Яблоко» вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький», — сказала Памфилова.

Ранее партия «Яблоко» подала иск в суд относительно порядка применения видеонаблюдения на выборах в сентябре 2021 года.