Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Предполагаемое использование химического оружия российскими властями против своих политических оппонентов, а также заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Кипра стали главными темами прошедшего 20 июля заседания в Сенате по утверждению кандидатур на должности в Государственном департаменте США, сообщает Politico.

Среди кандидатов Карен Донфрид, которая претендует на должность помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам, Мэри Кэтрин Фи, которую выдвигают на пост помощника государственного секретаря по делам Африки, Энн Витковски, которая может занять должность помощника государственного секретаря по конфликтам и операциям по стабилизации и координатора по реконструкции и развитию, а также Палома Адамс Аллен — ее выдвинули на пост заместителя администратора Агентства США по международному развитию.

Председатель Комитета сената по иностранным делам сенатор Боб Менендес задал вопрос в начале слушаний, почему администрация Байдена не спешила полностью выполнять раздел 231 «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в 2017 для противодействия российской агрессии. Менендес отметил, что Белый дом должен был наложить санкции на Россию за ее роль в отравлении «лидера оппозиции» Алексея Навального в 2020 году.

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Донфрид заявила, что в случае подтверждения ее кандидатуры она намерена «противостоять безрассудному и агрессивному поведению России».

"Я считаю применение Россией химического оружия пугающим и шокирующим», — указала она. — Я полностью согласна с вами в том, что этот закон сыграл важную роль в противодействии российскому влиянию и противодействию ее злонамеренным действиям. Я намерена принять меры для полной реализации CAATSA».

Менендес также сослался на комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что мирные переговоры о будущем Кипра могут иметь место только между «двумя государствами».

«На мой взгляд, ряд прошлых администраций занимал довольно пассивную позицию в отношении этого взаимодействия, и все, что мы видим, это то, что Эрдоган продолжает вторгаться … в исключительную экономическую зону не только Кипра, но пытается сделать и с Грецией», — подчеркнул сенатор-демократ.

Донфрид, которая занимает пост президента Немецкого фонда Маршалла, отметила, что ситуацию следует передать в Совет Безопасности ООН, и что снижение напряженности в регионе имеет первостепенное значение.

«Мы должны побудить международное сообщество дать решительный ответ на это действие. Нам также необходимо работать над снижением напряженности в восточном Средиземноморье», — указала Донфрид. — Это шаг, который явно несовместим с резолюциями Совета Безопасности ООН».

«Эти действия провокационны, они дестабилизируют регион и препятствуют любому урегулированию Кипра, которое могло бы происходить на основе двухзональной, двухобщинной федерации», — добавила она.