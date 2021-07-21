Томск, 21 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Бакчарнефтегаз». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в деле выступает ООО «Спорт-Тайм». Заявление поступило 21 июля 2021 года. Третьим лицом в споре фигурирует управление Росреестра по региону. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Сумма исковых требований — 1 784 957 рублей. Банкротному иску предшествовало дело о взыскании долга по аренде гаража.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в августе 2008 года. Директор — Михаил Маляренко. Владелец 72,3% доли — кипрская фирма «Межлиза ресурсес Кипр Лтд». Ещё 27,6% у самого Маляренко. Он также владеет рядом томских компаний, в том числе «Гостиничным комплексом «Малка».

В базе лицензий Роснедр имеется две записи о выдаче лицензий ООО «Бакчарнефтегаз», но действующая из них одна — выданная в октябре 2010 года для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых на участке Еллей-Игайский в Каргасокском районе.