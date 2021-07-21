Николаев, Украина, 21 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. На Украине задержали мужчину, которого обвинили в пиратстве. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

Следователи считают, что подозреваемый, работая в иностранной охранной компании, в июле 2020 года мог захватить судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, в западной части Индийского океана. Свои действия, по версии следствия, злоумышленник мог подкрепить стрельбой из винтовки в потолок капитанского мостика.

Позже владельцы судна могли откупиться от пирата, выдав подозреваемому $6 тыс. Мужчину задержали в Николаеве. Как сообщили в СБУ, по прибытии на родину он несколько раз менял место проживания и паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции задержали судно с преимущественно украинским экипажем. Правоохранители арестовали четырёх граждан Украины — капитана и его помощников. Их подозревают в транспортировке наркотиков.