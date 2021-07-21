Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону от донных отложений расчищено 800 метров русла реки Темерник. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Sofiya357 Река Темерник

«Ликвидация последствий загрязнения реки Темерник в результате аварийного сброса проводится ежедневно, начиная с 9 июля. В общей сложности предстоит очистить 2,4 км русла», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в результате расчистки реки Темерник погибла рыба. Такие последствия возможны, говорят специалисты, однако это явление временное.