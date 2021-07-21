Кишинёв, , 11:49 — REGNUM В случае, если лидер молдавской партии «Шор», которая в ходе недавних внеочередных выборов прошла в парламент страны, банкир Илан Шор вернется в республику, он будет арестован. Об этом 21 июля заявил генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло в эфире молдавского телеканала N-4.

Выборы

«В отношении Шора у нас особая ситуация. Если он приедет в страну, его задержат и отправят в суд», — сказал он.

Также Стояногло уточнил, что на имя банкира есть ордер на арест и уголовные дела в Апелляционной палате Кагула, в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и в Антикоррупционной прокуратуре.

«Шор — ключевая фигура в краже миллиарда. Он все организовал», — добавил генеральный прокурор Молдавии.

В то же время, он отметил, что, хотя необходимости лишний раз снимать с Шора иммунитет нет, с учетом резонанса обвинений в его адрес прокуратура страны сделает обращение в молдавский парламент, в котором попросит дать толкование уголовно-процессуальных норм по этому делу.

Отметим, по данным ЦИК Молдавии, партия «Шор» вошла в парламент страны нового состава, получив в нем шесть депутатских мест.