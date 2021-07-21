Симферополь, 21 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Планов закрывать туристический сезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет. Об этом 21 июля заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

Вместе с тем он заявил, что если ситуация перевалит за катастрофическую отметку, то сделать это придётся.

«То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», — цитируют его РИА Новости Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, отели и пансионаты Севастополя с 16 июля прекратили принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о наличии антител в крови. Новые правила распространяются на гостей старше 18 лет.

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