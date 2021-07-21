Уфа, 21 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Три лесных пожара выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

geralt Лесной пожар

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Сообщается, что с 15 апреля по 21 июля текущего года в регионе было зарегистрировано 225 лесных пожаров. При этом 103 пожара произошли от природных факторов, а 84 лесных пожаров произошли из-за неосторожного обращения людей с огнем. В результате огонь прошелся по площади 2682,9 га леса.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе было зарегистрировано три лесных пожара на площади 22,2 га. В Башкирии прогнозируются пятый класс пожарной опасности в Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском районах.