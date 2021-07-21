Пенза, 21 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 237 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 21 июля подтверждено 53 881 заражение, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 45 976 пациентов, за сутки — 31 человек. Скончались от COVID-19 всего 1404 жителя, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 30% сократилось количество врачей. Низкая заработная плата стала одной из причин резкого увольнения медиков, а уж в условиях распространения коронавируса особенно.

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