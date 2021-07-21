Дубровник, Хорватия, 21 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В одном из хорватских супермаркетов в городе Плоче на берегу Адриатического моря продавцы 20 июля в ящике с бананами обнаружили 18 кг наркотиков.

The National Crime Agency Конфискованные наркотики

Сотрудники магазина тут же обратились в полицию. Позднее областное управление полиции подтвердило информацию о том, что в ящике с бананами было обнаружено «подозрительное вещество», передает хорватский портал Index.

Граждане города Плоче предположили, что обнаруженный в городском супермаркете ящик с запрещённым веществом как-то связан с крупной партией наркотиков, которую хорватская полиция недавно обнаружила на борту судна, прибывшего из Эквадора в порт Плоче. Полиция пока не прокомментировала происхождение изъятого вещества.

Напомним, что недавно сербская полиция изъяла партию наркотиков на пропускном пункте Ярине на границе между Косово и Метохией и центральной Сербией.