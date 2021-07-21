Вологда, 21 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Вологодской области с начала массовой вакцинации от коронавируса инфекцию выявили у 1075 привитых. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«За весь период вакцинации диагноз новой коронавирусной инфекции установлен у 1075 человек, что составляет 0,5% вакцинированных. Следует отметить, что уровень заболеваемости среди непривитых лиц в 19 раз выше, чем среди привитых», — отметил Бутаков.

Как сообщало ИА REGNUM, из жителей российских регионов, получивших вакцину против COVID-19, заболели коронавирусной инфекцией от 0,07 до 0,5%.