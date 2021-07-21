Махачкала, 21 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2021 года число индивидуальных предприятий снизилось на 7,4 тыс. Республика вошла в число пяти субъектов РФ, в которых произошло наиболее существенное сокращение предприятий малого бизнеса, сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

В список антилидеров вошли также Москва (сокращение на 10,4 тыс.), Санкт-Петербург (на 8 тыс.), Московская область (на 7,6 тыс.) и Краснодарский край (на 5,3 тыс.).

Несмотря на значительное снижение — на 545,8 тысячи в целом по России числа малых предприятий, пять субъектов Северного Кавказа стали лидерами по числу вновь созданных индивидуальных предприятий. В этот список вошли, в частности, Карачаево-Черкесия, которая продемонстрировала рост в 2,3 раза, Северная Осетия, в которой стало больше ИП на 82,9%, Кабардино-Балкария — на 77,7% и Ингушетия — рост на 69,8%.

В Дагестане же в течение первого полугодия 2021 года также создавалось немало предприятий малого бизнеса. Их стало больше на 76,3%. Но прирост закрытых предприятий превысил число новых.