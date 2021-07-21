Иркутск, 21 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Иркутской области значительно обострилась обстановка с лесными пожарами. Как сообщает 21 июля пресс-служба областного правительства, из ранее зарегистрированных очагов в локализованном состоянии перешло пять пожаров в Бодайбинском районе, два — в Усть-Удинском, по одному в Катангском, Киренском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Чунском районах. Общая площадь этих очагов составляет 8211,2 га.

Лесной пожар

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Также действует восемь вновь обнаруженных возгораний на общей площади 28,1 га: по два — в Катангском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском районах. Кроме того, обнаружен и действует лесной пожар на площади пять гектаров на землях Министерства обороны РФ в Чунском районе. В лесном фонде также действуют 17 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 28 208 га: 14 — в Катангском районе, два — в Нижнеилимском, один — в Киренском районе.

Причиной всех 17 обнаруженных 20 июля возгораний считаются грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, а Бодайбинском районе и городе Бодайбо Иркутской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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По состоянию на утро 21 июля в зону задымления попали поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района.

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