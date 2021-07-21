Душанбе, 21 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Глава Душанбе Рустам Эмомали поручил пресечь перегруженность общественного транспорта для профилактики распространения коронавируса, 21 июля сообщает агентство «Азия-Плюс».

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Этот вопрос обсуждался на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу. Заместитель мэра Душанбе Мавсума Муини передала поручение главе милиции города генерал-лейтенанту Шарифу Рахимзода.

Заммэра также отметила, что Эмомали поручил в срочном порядке вакцинировать водителей городских автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Правоохранителям также поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима.

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