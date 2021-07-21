Варшава, 21 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Польская режиссер Агнешка Холланд стала лауреатом польской национальной премии имени Ежи Туровича. Об этом сообщает Polskie Radio.

(сс) geralt Кинематограф

Сообщается, что награда присуждена режиссеру за выдающиеся заслуги в творчестве и продвижение польской культуры в мире. Жюри отдельно обратило внимание, что произведения Агнешки Холланд содержат индивидуальный подход к человеку, толерантность, а также протест против ксенофобии и защиту ценностей свободы слова.

Высшим достижением в карьере режиссера считается получение номинации «Оскар» за лучший адаптированный сценарий за фильм «Европа, Европа» (1990 год). Следующие номинации на «Оскар» она получила в 1985 и 2012 годах — обе в номинации в категории «Лучший иностранный фильм» — за картины «Горькая жатва» и «Во мраке».

Агнешка Холланд получит премию в торжественной обстановке во Дворце Потоцких в Кракове. Мероприятие состоится 24 июля.