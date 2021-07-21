Элиста, 21 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Элисте состоялось совещание по вопросу сохранения калмыцкого языка, в ходе которого глава Калмыкии Бату Хасиков назвал условие возрождения находящегося под угрозой исчезновения языка.

Калмыкия. 1930-е

«Мы продолжаем системную работу по развитию калмыцкого языка. Поддерживаем школы, учителей и воспитателей, закупаем и издаём новые книги и пособия, готовим молодых специалистов. <…> У нас есть региональные выплаты для учителей и воспитателей, но их необходимо расширять. <…> Уверен, командный подход поможет нам возродить калмыцкий язык», — сказал Хасиков.

В качестве мер поддержки калмыцкого языка предложено запустить в Калмыкии радио на калмыцком языке. Также изучается вопрос создания типографии.