Москва, 21 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Алюминиевая компания «Русал» предупредила о возможном закрытии некоторых производств из-за введения экспортных пошлин. Об этом заместитель генерального директора компании по продажам в России Роман Андрюшин сообщил журналистам.

Алюминий

Консервация грозит производствам, которые работают на грани рентабельности, пояснил он. Кроме того, компания может пересмотреть темпы запуска Тайшетского алюминиевого завода, в строительство которого уже вложены $1,6 млрд.

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Завод в иркутском Тайшете, ориентированный на экспорт, строят уже более 13 лет. Запуск планировали в конце 2021 года. Мощность первой очереди завода — 428,5 тыс. т алюминия в год.

«Русал» может законсервировать мощности по выпуску сотен тысяч тонн продукции, так как пошлины превратят её в убыточную. В общей сложности компания выпускает около 4 млн т алюминиевой продукции ежегодно и примерно 2,8 тыс. тонн отправляет за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство решило ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов в конце июня. Они будут действовать с с 1 августа по 31 декабря. Такая мера призвана ограничить рост цен на металлы.

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