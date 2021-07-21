Ярославль, 21 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин поддержал обязательную вакцинацию отдельных групп населения в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация

«Во всем мире вакцинация признана наиболее эффективным механизмом профилактики и подавления эпидемий. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения вакцинация от ковид-19 приравнивается к «экстренному» типу вакцинации», — сказал уполномоченный корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославцы обращаются к омбудсмену с жалобами на принуждение к вакцинации. Но есть и обращения от тех, кто настаивает на вакцинации наибольшего числа людей.

«Ко мне обращаются по вопросам вакцинации разные люди. Это и те, кто считает что их права нарушаются посредством принуждения к вакцинации, но также обращаются и сторонники вакцинации, которые требуют более решительных мер государства в борьбе с пандемией и более строгих санкций в отношении тех, кто уклоняется от исполнения государственных предписаний в этой части. Они, например, указывают, что хотели бы иметь возможность выбора вакцин, считают, что нужна более четкая организация процедуры — без очередей и столпотворения. По каждому обращению я провожу работу, тщательно проверяю все факты и, если есть основания, принимаю меры к восстановлению прав», — отметил Сергей Бабуркин.

Бабуркин говорит, что при обязательной вакцинации не должны нарушаться права человека.

«Принимаемые экстренные меры должны быть, с одной стороны, достаточными в том плане, что они должны обеспечить защиту от эпидемии большого числа людей. И таким образом гарантировать их право на охрану здоровья. Но, с другой стороны, они не должны быть избыточными, они должны быть соразмерны рискам и опасностям, против которых направлены. Важно, чтобы в ходе борьбы с пандемией и тем более под предлогом этой борьбы не допускались нарушения прав человека», — рассказал Бабуркин.

Как заставить вакцинироваться тех, кто этого не хочет, и одновременно не нарушить их права, уполномоченный не уточнил.