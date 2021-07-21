Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бурятии назначило служебную проверку по факту смерти 17-летнего подростка предположительно от перитонита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Андрей Ринчино Улан Удэ. Площадь Советов

Ранее потерпевший обратился в детскую республиканскую клиническую больницу с сильной болью в животе. После осмотра врач отправил его домой без госпитализации. Через некоторое время подросток скончался, по данным следствия, в результате развитого перитонита.

«Проведение всех диагностических мероприятий в Детской республиканской клинической больнице и исполнение обязанностей врачей будут взяты под усиленный контроль», — отметили в минздраве.

В ведомстве также планируют разработать дополнительные протоколы для предотвращения и предупреждения подобных происшествий в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей». Расследование дела взято под контроль прокуратурой.