Куньмин, Китай, 21 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая объем внешней торговли вырос на 58,4% в первом полугодии 2021 года, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По данным бюро статистики провинции, общая стоимость импорта и экспорта за этот период достигла почти 150 млрд юаней (около $23,14 млн). Экспорт вырос в объемах до более чем 82 млрд юаней, что примерно в 1,17 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт увеличился на 19,1% в годовом исчислении и составил около 67,3 млрд юаней.

Рост валового регионального продукта в провинции вырос на 12% до более чем 1,27 трлн юаней за первые шесть месяцев 2021 года.