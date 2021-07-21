Москва, , 11:32 — REGNUM Встреча глав правительств России и Китая должна состояться во второй половине текущего года. Об этом 21 июля рассказал на пресс-конференции, посвященной 100-летию Коммунистической партии Китая, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во второй половине года мы ожидаем по плану регулярную встречу премьеров (России и Китая)», — сказал Ханьхуэй.

В то же время, он уточнил, что формат встречи глав правительств двух стран пока не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентных высот.