Казань, 21 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было 4 миллиона ИП, за полгода мы имеем минус 0,5 млн, такими темпами индивидуальных предпринимателей хватит на 3,5 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 21 июля заявил депутат в Совете Аксаринского сельского поселения Заинского района Татарстана, предприниматель Эдуард Каравашкин, комментируя результаты исследования FinExpertiza, согласно которым за первые полгода 2021 года в России закрылось 546 тысяч ИП.

Корова

«Ещё в 2010 году активно продвигалось «слезание» с нефтяной иглы. Но что-то пошло не так. ИП и ООО — бизнес, то есть мы, создаем товары, услуги. Но делать это с каждым годом становится сложнее. Тут много причин, но при желании руководителей страны все это можно исправить. Каждый участник этой группы прекрасно знает, что нужно сделать для развития бизнеса (и соответственно страны). Мы каждый раз говорим об этом, но нас не слышат. И не принимают всерьез. Грубо говоря: нас бьют, а мы говорим: «Вы не имеете права, как вам не стыдно, что вы себе позволяете?!» — отметил эксперт.

По его словам, бизнес — хозяйственники, в своей сфере содержат все в порядке. «Развиваемся или как минимум держим планку на том же уровне — иначе не выживем. По большому счету на сегодняшний день мы — единственный способ создавать эффективные предприятия. Государственные и окологосударственные предприятия такими эффективными не будут. Сейчас очень важно прислушаться к нам, принимать решения с оглядкой на нас. А пока власть наступает на те же грабли — ужесточает налоговое законодательство. Мы это проходили уже много раз и поэтому цифры по снижению количества субъектов МСП не удивительны. Для того, чтобы малый и средний бизнес оставался на плаву и не произошел рост безработицы, необходимо ввести налоговые каникулы или как минимум снизить налоги», — добавил Каравашкин.