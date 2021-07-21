Анкара, 21 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ Турции из-за штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности. Об этом 21 июля сообщило турецкое посольство.

Alexxx1979 Турция

В посольстве напомнили, что ранее в ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для туристов из-за распространения нового штамма «дельта».

"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция из-за угрозы новых штаммов коронавируса с 1 июля решила приостановить авиасообщение с шестью странами. В число этих государств вошли: Индия, Бразилия, ЮАР, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш.

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