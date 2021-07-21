Бодайбо, Иркутская область, 21 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на утро, 21 июля, в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Якутии, в зону задымления попали поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района.

Лесной пожар

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Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.

«Организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов. Проводится разъяснительная работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения при задымленности атмосферного воздуха, мониторинг складывающейся обстановки», — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля из-за лесных пожаров в зону задымления попали девять населенных пунктов в трех районах Приангарья.

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