Пекин, 21 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В машиностроительной промышленности Китая наблюдался устойчивый рост выручки и прибыли за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупный операционный доход компаний в этом секторе составил 10,08 трлн юаней (около $1,56 трлн) с января по май, увеличившись на 35,1% в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. За этот период прибыль компаний выросла на 56,8% по сравнению с прошлым годом и составила 630 млрд юаней, сообщило министерство.

За первые пять месяцев добавленная стоимость машиностроительной промышленности Китая выросла на 26,7% в годовом исчислении, что на 8,9 процентных пункта выше общего роста промышленного сектора Китая.