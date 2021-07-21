Самара, 21 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком «DAF» с полуприцепом-цистерной в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

Сообщается, что вечером 20 июля в Ставропольском районе автомобиль «Lada Priora», за рулем которого находилась девушка 1992 года рождения, стаж вождения которой составляет менее года ехал по автотрассе М5 «Урал». На 941 км 865 метров автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком «DAF» с полуприцепом-цистерной, за рулем которого находился мужчина 1964 года рождения.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия погибла женщина 1971 года рождения, которая ехала в легковом автомобиле.

«Девушка-водитель автомобиля и еще двое несовершеннолетних пассажира, 2016 и 2011 года рождения, находящиеся в удерживающихся устройствах, были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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