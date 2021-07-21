Азов, Ростовская область, 21 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следующего по маршруту Головатовка — Азов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 21 июля.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП

Авария произошла примерно в 6:40 на Кагальницком шоссе в Азове. Водитель микроавтобуса «Газель», по предварительной версии, столкнулся с левым краем прицепа большегруза Volvo. В результате ДТП пострадали семь человек, уточнили в ведомстве.

Организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.