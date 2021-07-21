Москва, 21 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Почти два десятка современных боевых машин пехоты БМП-2М менее чем через две недели поступят на российскую военную базу в Таджикистане. Об этом 21 июля заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

vitalykuzmin.net БМП-2М

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«До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты», — уточнил Лапин.

По его словам, это «позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке».

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В пресс-службе округа уточнили, что боевые машины предназначены для замены устаревших в мотострелковых подразделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для того, чтобы содействовать властям республики в вопросе контроля ситуации на границе с Афганистаном.