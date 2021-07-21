Иркутск, 21 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 22 июля. По данным территориального ГУ МЧС РФ, ночью в Тайшетском, Чунском, Братском, днем в северо-западных и Катангском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы.

Pixabay.com Гроза

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«При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли», — призывают спасатели.

Вместе с тем, 22−24 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля из-за лесных пожаров в зону задымления попали девять населенных пунктов в трех районах Приангарья.

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