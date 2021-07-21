Берлин, 21 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Обнародованы шпионские фотографии обновленного хетчбэка Mercedes A-Class. Фотографии размещены на портале Carscoops.

Carscoops Mercedes A-Class

Судя по снимкам, новый Mercedes A-Class получил передний бампер и фары округлой формы. Кроме того, была модернизирована радиаторная решетка модели.

В остальном обновленный хэтчбек почти полностью повторяет предшественника. В задней части модели можно отметить лишь незначительные изменения. Так, у автомобиля была немного изменена форма бампера и установлены новые задние фонари.

Пока нет никакой информации об изменениях в интерьере нового Mercedes A-Class. Ожидается, что в салоне будет установлена новая система мультимедиа и современные системы помощи водителю.

Стоит отметить, что автомобили A-Class недавно оснастили двухлитровым двигателем производительностью 114 л. с. Ранее эти модели оснащались дизельным агрегатом Renault объёмом 1,5 л.

Напомним, в сентябре текущего года Mercedes-Benz представит электрический G-Class на автомобильной выставке в Мюнхене.

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