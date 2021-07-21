Пекин, 21 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Рынок ценных бумаг Китая привлек 1,55 млн новых инвесторов в июне, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Фондовый рынок

По данным компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, этот показатель вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу июня число инвесторов на рынке ценных бумаг Китая достигло 189 млн, свидетельствуют данные.

Китайские фондовые индексы закрылись снижением 17 июля, при этом базовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,7%, до 3539,3 пункта. Индекс Shenzhen Component закрылся на 1,3% ниже, составив 14 972,21 пункта.